台語金曲歌王荒山亮近日遭一名A女指控性侵，雖然他否認性侵，並表示已委託律師處理，但A女今（7日）又出面爆料，自己生理期來時遭荒山亮硬上，痛批他就是好色、貪酒，讓外界霧裡看花。

據《三立新聞網》報導，荒山亮去年和A女透過朋友介紹，在桃園的歌廳認識，就加了聯絡方式有了聯繫，某天A女接到荒山亮的電話，約她11月3日在錄音室見面，並向她購買5斤茶葉，接著兩人喝起酒來，荒山亮趁A女喝醉後，將她抱到房間性侵。

A女哽咽表示當天她喝醉無力抵抗，加上生理期來，雖然一直哭訴說不要，但荒山亮仍硬上，還說「沒關係，哥哥疼，我會小力一點」，而A女丈夫去年過世，變成單親媽媽的她，因為出了點狀況，再加上被性侵，因此今年2月找荒山亮談判，並向他索討100萬和解金。

沒想到荒山亮對她的訊息大多已讀不回，最後也只付1萬元，並拒絕再給錢，讓A女氣到至警局備案控對方性侵，而荒山亮經紀人今僅回應：「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」