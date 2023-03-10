楊繡惠今（10日）錄製民視《最強綜藝秀》，被問到好友荒山亮捲入性侵、索賠百萬一事，她表示2人常跟其他好友一起喝酒，沒看過荒山亮做出踰矩的舉動，「我跟他蠻熟的，在我心中他是很nice的人，每次講話都會畢恭畢敬，有時候有女生幫忙倒酒示好，他也都會緊張的說不用」，楊繡惠也說看到新聞後，擔心到3天睡不著覺，一直在跟朋友討論怎麼可能會發生這樣的事。

白色情人節將近，《最強綜藝秀》主持人胡瓜今特別分送巧克力給每位班底、嘉賓，也特別準備貼著他臉的猛男抱枕給楊繡惠，楊繡惠見狀後緊抱在手，捨不得放開，她透露過去曾跟胡瓜拍攝婚紗照、飾演夫妻檔，「我希望瓜哥持續給我溫暖」，語畢還親吻胡瓜娃娃。

胡瓜稱讚楊繡惠孝順、盡責，將來一定會找到心儀對象，但前提是爸媽不要管太多，也不要再給楊繡惠晚上12點回家的門禁，楊繡惠笑回：「那可以幫我打電話給我媽嗎？」一番話讓大家笑不停。此外，2013年離婚的馬國畢，今也害羞透露有欣賞的對象。