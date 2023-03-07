一名網友日前騎車行經連接新北到宜蘭、素有「九彎十八拐」之稱的北宜公路，中途遇到一整排昂貴保時捷沿途競速，原本以為一輛接著一輛相繼路過，突然幾輛車跨越雙黃線，逆向行駛，乍看整條公路一度併排3輛車，讓對向的機車騎士無處可躲，還有路人走到一半，在相距不到2公尺處直擊驚險一瞬間。警方昨日接獲檢舉，將通知駕駛人到案說明，後續依法送辦。

北宜超跑群「殺人式開法」 逆向直衝騎士畫面全都錄

危險駕車行徑就發生在本月4日早上6時許，週末的北宜公路一早就湧現大批車潮，透過行車記錄器畫面拍下，該路段46.9公里處往宜蘭方向，逾十台保時捷在蜿蜒的公路上狂飆。更離譜的事，一輛白色超跑先在過彎處跨越雙黃線，緊隨在後的黃色、黑色超跑也不甘示弱地往前衝，疑似想要展現車技，作勢嚇唬民眾，以致迎面而來的2名機車騎士嚇得往一旁山壁閃躲，差點就撞上護欄，事後還回頭看了幾眼。

驚險一瞬間全被錄下，引來網友痛批：「根本是蓄意殺人」、「大部分的車主實力和車都不匹配」、「有錢買車、卻不會開車，蠻可憐的」、「以前總有人說有看到對向有跑車就先靠邊騎，因為後面肯定有逆向的正在腦衝」、「遇過很多超跑團真的沒水準」。

所屬轄區的新店警分局表示，透過畫面研判，有2部車輛跨越雙黃線至對向車道行駛，將依道路交通管理處罰條例第43條1項1款以其他危險方式駕車逕行舉發；另通知駕駛人到案說明後，全案依公共危險罪嫌函請偵辦。