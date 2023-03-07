台灣鬧雞蛋荒，雞蛋批發價已由每台斤52元漲至55元，寫下歷史新高價。台北市教育局7日指出，食材廠商將優先供應學校午餐所需雞蛋食材，保障學校午餐蛋料理不受影響。若短時間內雞蛋價格持續上漲，北市府將提供經費並協助供應商調貨。

教育局表示，因應日前蛋價調漲，已主動向午餐供應廠商了解供蛋情形，目前掌握學校午餐雞蛋料理供應次數正常，食材廠商亦優先供應學校午餐所需雞蛋食材，未來將持續關注學校午餐蛋品供應情況。

教育局指出，若短期間蛋價持續上漲，市府將提供相關經費協助，並啟動相關應變機制協助午餐供應商靈活調貨。

教育局表示，台北市持續補助學校午餐每周使用3次有機蔬菜及1次有機米，並配合中央補助學校採用三章一Q國產可溯源食材，每人每餐最高補助達16元。市府將持續關注雞蛋料理質與量，讓孩子吃得飽、吃得好，也讓家長安心。

針對營養午餐餐費調整問題，教育局補充，學校每學年與廠商簽訂有午餐供應採購契約，依《政府採購法》規定契約期間不調整餐費；另教育局訂有餐費調價機制，學校辦理下一學年度午餐招標時，由各校午餐供應委員會提供需求，廠商進行報價，再由學校午餐供應委員會進行成本分析，如有漲價需求，透過問卷或適當方式調查家長意願，達到7成問卷回收，6成家長同意，便能依調整價格辦理招標作業，但單次調漲以10元為限。