一名駕駛日前在車上載滿數籃鴨蛋，因遇到臨時變換車道的轎車急煞後，車上3籃蛋全部撒出，副駕、後座地上全是鴨蛋，蛋液沾滿整車，該駕駛怒罵對方「要不要也試試背後一堆蛋飛過來往你身上猛砸」；不少網友認為他放籃子方式應該有問題，也有網友說蛋液若沒清乾淨，臭酸後味道會很重。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前在車上放滿許多籃的鴨蛋，在一處路口準備綠燈起步時，遭到旁邊一輛轎車突變換車道轉彎，他緊急剎車後造成3籃鴨蛋往前傾，大量鴨蛋灑落破掉，照片中可見副駕駛座、後座的腳踏處堆滿鴨蛋，部分鴨蛋已經破裂，他發文怒批對方車主是三寶，「要不要也試試背後一堆蛋飛過來往你身上猛砸」。

一名駕駛日前在車上載滿數籃雞蛋，因遇到臨時變換車道的轎車急煞後，車上3籃蛋全部撒出，副駕、後座地上全是雞蛋，蛋液沾滿整車。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

一名駕駛日前在車上載滿數籃雞蛋，因遇到臨時變換車道的轎車急煞後，車上3籃蛋全部撒出，副駕、後座地上全是雞蛋，蛋液沾滿整車。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

部分網友質疑原PO放置鴨蛋籃的方式錯誤，才會造成灑落情形如此嚴重，留言稱「我比較好奇，為什麼貨物要這樣放啊」、「您自己沒有捆好也要負一半責任」、「蛋沒放好怪東怪西，現在人就是這樣」、「是有多想不開才這樣載蛋」、「蛋車是要慢慢的開也不能急煞」、「沒固定好就是自己問題了，其他路況也有急煞的機會」、「蛋箱放直的嗎」。

原PO解釋當時載蛋時都是慢慢開車，也有彈力繩固定，但當下瞬間煞車造成往前衝的力道很難控制；也有網友留言「蛋蛋的哀傷⋯⋯然後這要洗乾淨真的很難，你會有很長的一段時間跟濃醇的蛋香味為伴」、「蛋沒清乾淨臭酸味道會很重」、「這之後會有多臭？車子要不要直接報廢？」