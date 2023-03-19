台中市議員江和樹19日上午10時於大里區服務處發送雞蛋，服務處門口10時未到已排滿人潮，長串隊伍從門口沿立仁路一路排到公教街。（潘虹恩攝）

台中市議員江和樹說，今天準備約400斤的雞蛋，大概可以發送800至900戶人家。（潘虹恩攝）

近期全台鬧蛋荒，蛋價不斷上漲，台中市議員江和樹發起募蛋送愛活動，邀請善心人士共同募集到約400斤雞蛋，19日上午於大里服務處發送給中低收入或弱勢家庭的民眾，1人可以領取5顆雞蛋，領完為止，希望能幫助弱勢家庭，也將愛一直傳下去。

江和樹19日上午10時於大里區服務處發送雞蛋，服務處門口10時未到已排滿人潮，長串隊伍從門口沿立仁路一路排到公教街；江和樹說明，此次活動主要是想幫助弱勢家庭，民眾憑中低收入、身障等相關證明文件，可領取1人5顆雞蛋，送完為止。

江和樹指出，近來全台鬧蛋荒，雞蛋價格不斷上漲，價格貴得離譜，其實有些弱勢家庭並不是沒有錢買雞蛋，但高昂的蛋價讓許多弱勢家庭「毋甘買」，因此邀請地方善心人士一同捐蛋做公益，讓中低、單親、身障等弱勢家庭都可以來領，減少他們的生活負擔，也讓他們營養不間斷。

江和樹說，今天準備約400斤的雞蛋，大概可以發送800至900戶人家，目前尚有剩餘雞蛋，直到領完為止，同時感謝台中樂成宮熱心提供白米物資，家中尚有2位以上小朋友的家庭可以多領取1包白米，助他們度過難關。

江和樹也表示，這只是一開始，希望可以把愛一直傳到各地，預計後續也會到霧峰、太平等區域發送。

排隊民眾黃女士說，她的丈夫2年前過世，她則領有身障手冊，最近的蛋價真的不便宜，感謝議員發起這樣的活動給他們幫助，要給議員大大按讚。