缺蛋持續延燒，目前產地蛋價及批發蛋價每台斤來到45.5元及55元的歷史高價，超市買不到蛋、超商沒茶葉蛋、餐館不供蛋料理的亂象惹民怨。藍營戰將羅智強分享他的缺蛋日常，老婆跟他說女兒想吃蛋，他跑到第五家超商才買到3顆單價18元的茶葉蛋，終於達成使命把蛋分給老婆跟兩個女兒吃後，才忽然覺得好想吃一顆茶葉蛋，蛋蛋的哀傷讓網友看了直呼「連1盒200多元的雞蛋都被搶光了」、「執政者看到人民的心聲嗎？」

「想吃茶葉蛋...」羅智強今(19日)在臉書發文提到，傍晚跑行程的時候，老婆打電話給他說女兒想吃茶葉蛋，叫他回家時，順便買幾個茶葉蛋回家。羅智強沒想太多，就說好。結果跑一家，沒有；跑二家，沒有；跑三家，沒有。

羅智強忽然發了牛勁，想看看，自己到底要跑幾家便利超商，才買得到茶葉蛋？還好，跑到「第五家」便利店，終於看到躺在電鍋，最後三顆茶葉蛋，1顆18元，他就把這最後三顆都買走。

「老婆一顆、二個女兒各一顆。」等她們吃完後，羅智強才發現一件事：「我忽然，好想吃茶葉蛋……」

貼文瞬即湧進近5千讚，網友回「底下開放班班放他家巷口便利商店滿滿茶葉蛋的照片」、「蛋真的變好貴喔」、「什麼都缺的執政黨，人民的悲哀啊！」、「下午去超市，連1盒100多，200多元的雞蛋都被搶光了」、「蛋蛋的哀傷」、「實在生活太不容易了，執政者看到人民的心聲嗎？」