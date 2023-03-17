國內出現缺蛋危機，為防範盤商趁機囤積哄抬，法務部召集的跨部會「物價聯合稽查小組」繼先前稽查四大盤商後，16日再依據民眾檢舉及調查事證，針對桃園市、新竹縣、台中市、屏東縣四家雞蛋大盤商進行另一波聯合稽查，深入瞭解雞蛋產地價格是否異常及大盤商有無囤積、哄抬情事

法務部表示，政府跨部會「物價聯合稽查小組」繼日前針對全國北中南四家主要雞蛋大盤商進行現場稽查，力求維持國內雞蛋供需穩定後，16日就近來民眾檢舉及調查所得事證，由常務次長林錦村召集行政院農業委員會、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院消費者保護處等跨部會「物價聯合稽查小組」開會研商，決定針對另外四家雞蛋大盤商進行另一波聯合稽查。

此次稽查，稽查小組分別前往桃園市、新竹縣、台中市、屏東縣等廠址實地查處，深入瞭解雞蛋產地價格是否異常及大盤商有無囤積、哄抬情事，並當場請業者提出相關說明及佐證資料，後續仍將深入追查，若發現有任何違法情事，將盡速移請權責機關嚴懲，以遏止不法。

法務部強調，為維繫雞蛋及其他國內民生物價供需正常及穩定，「物價聯合稽查小組」持續馬不停蹄，竭力遏止中、上游蛋商或其他不肖業者為貪圖小利而有趁機哄抬、囤積等行徑，法務部也冀望業界廠商，落實優良企業精神，善盡社會責任，積極配合政府穩定物價政策，維繫國計民生。

另外，歡迎全民共同監督，若於消費過程發現廠商有哄抬、囤積或不合理漲價等情形，請撥打0800-007007檢舉專線，向稽查小組提供不法情資、事證。