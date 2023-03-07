針對2月營收較去年同期衰退，英特磊指出，主因是整體半導體產業景氣趨於保守，客戶庫存消化速度減緩，量產訂單延遲所致，且2月出貨訂單的量產產品比例也較低。
英特磊2月營收月增1.5％ 營運動能逐步回溫
整體產業景氣保守，三五族廠英特磊IET-KY（4971）營運動能相對放緩，2月營收年減23％、降至5,326.6萬元，但月增1.5％，今年前二月營收為1.05億元，年減25.36％。英特磊表示，儘管今年成長預估保守，但與客戶關係、產品面均維持穩定，未來營運可望逐步回溫。
整體產業景氣保守，三五族廠英特磊IET-KY（4971）營運動能相對放緩，2月營收年減23％、降至5,326.6萬元，但月增1.5％，今年前二月營收為1.05億元，年減25.36％。英特磊表示，儘管今年成長預估保守，但與客戶關係、產品面均維持穩定，未來營運可望逐步回溫。
針對2月營收較去年同期衰退，英特磊指出，主因是整體半導體產業景氣趨於保守，客戶庫存消化速度減緩，量產訂單延遲所致，且2月出貨訂單的量產產品比例也較低。
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