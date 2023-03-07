針對2月營收較去年同期衰退，英特磊指出，主因是整體半導體產業景氣趨於保守，客戶庫存消化速度減緩，量產訂單延遲所致，且2月出貨訂單的量產產品比例也較低。

漢翔2月營收翻倍成長 3月續創高可期
淡季效應發威 玉晶光2月營收月減3成
疫後需求增 葡萄王2月營收揚
#IET-KY #英特磊 #月營收 #月增 #營運動能