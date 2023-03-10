展望後市，3月雖為餐飲傳統淡季，乾杯大陸事業受惠38國際婦女節帶動聚餐商機，當日業績成長衝破5成，下周再迎白色情人節，旗下高樓景觀餐廳和牛47、麻辣45本店晚間餐期平均達9成滿，均有望為業績挹注貢獻。集團也陸續推出春季新菜，包括黑毛屋本家青森特色鄉土料理、和牛47春雅套餐等限定餐點攬客，在前2月營收佳績打底下，第一季攻高可期。

乾杯2月營收3.93億元，月減19.49％，年增23.88％，創同期新高、刷新單月歷史第三高。其中，台灣事業營收繳出2.6億元、年增28.07％；中國大陸事業營收達1.33億元、年增16.43％。累計前二月合併營收8.81億元，年增35.7％，同創新高。

因農曆新年落點不同，乾杯2月營收較1月衰退，不過受惠市場復甦及節慶、展店效益加持，台灣與中國大陸事業營運表現仍暢旺。在消費力道旺盛延續下，情人節檔期既存店來客相較去年同期增長一至二成，節慶當天更繳出單日衝破2千萬業績貢獻為全月最高。2月底228四天連假台灣各地觀光景點、百貨商場人潮湧現，促進台灣事業既存店來客成長近2成，均帶動春節後業績呈現淡季不淡。