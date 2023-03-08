展望第一季，除了適逢主板小旺季，顯卡在新一代GPU新品陸續推出下持續帶動出貨，雖消費性產品仍受總體經濟環境影響較明顯，不過商用事業伺服器產品動能符合預期，在三大產品線皆持穩下，期能穩定中求成長。
累計技嘉今年前兩個月合併營收183.09億元，在去年高基期影響下仍年減20.75％。
受惠CPU新世代新品效益及傳統小旺季，技嘉（2376）主板出貨動能回溫，加上伺服器出貨持穩，帶動其2月營收回到年、月雙增的成長正軌，再站回百億大關、達100.89億元，月增2成以上、年增13.4％，來到歷年同期新高。
展望第一季，除了適逢主板小旺季，顯卡在新一代GPU新品陸續推出下持續帶動出貨，雖消費性產品仍受總體經濟環境影響較明顯，不過商用事業伺服器產品動能符合預期，在三大產品線皆持穩下，期能穩定中求成長。
累計技嘉今年前兩個月合併營收183.09億元，在去年高基期影響下仍年減20.75％。
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