展望第一季，除了適逢主板小旺季，顯卡在新一代GPU新品陸續推出下持續帶動出貨，雖消費性產品仍受總體經濟環境影響較明顯，不過商用事業伺服器產品動能符合預期，在三大產品線皆持穩下，期能穩定中求成長。

累計技嘉今年前兩個月合併營收183.09億元，在去年高基期影響下仍年減20.75％。