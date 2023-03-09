U.S. Bank Wealth Management國家投資策略師Tom Hainlin表示，投資人正在消化聯準會主席鮑爾在國會的證詞和顯示就業市場仍然相當炙熱的數據。周五發布的非農就業報告和下周的2月通膨數據，是決定下一次升息25個基點、還是50個基點的關鍵。

JPMorgan Private Bank常務董事David Carter表示，昨天聯準會打開了進一步升息的大門，今天並沒有關上。這趟升息旅程何時結束存在很多不確定性。即使在一場馬拉松，你也知道26.2英里後就結束了，但沒有人知道這趟升息的終點線在哪裡？前方是否還有一段大上坡？如果未來的升息是基於經濟數據，那麼經濟數據如果持續呈現出一幅不明朗的景象，這表示未來升息的路徑也不明朗，。

★類股

標普500指數11大類股以房地產股漲1.32%，表現最佳；其次為 科技類股漲0.84%。受原油價格續跌拖累，能源股跌1.02%，表現最疲弱。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌0.58%，收在7,168.09點。

★重磅股

重量級科技股漲多跌少，蘋果漲0.84%，微軟跌0.18%，亞馬遜漲0.40%，Alphabet漲0.42%，特斯拉跌3.04%，Meta漲0.25%，網飛漲1.08%。

道瓊指數成分股方面，英特爾漲1.76%，漲幅最大；其次為開拓重工漲1.05%。默沙東（Merck&Co）跌2.69%，表現最疲弱。

主要晶片股全漲，超微漲3.97%，輝達漲3.83%，恩智浦漲2.88%，德州儀器漲2.42%，美光漲2.39%，應用材料漲1.96%，英特爾漲1.76%，高通漲1.69%。

★焦點股

特斯拉下挫3%，收在182美元。美國汽車安全監管機構宣布，在接獲有關駕駛時方向盤脫落的通報後，該監管機關將對12萬輛2023年款Model Y展開初步調查。此外，券商Berenberg將特斯拉股票評級調降至「持有」。

西方石油公司（Occidental Petroleum Corp）漲2.14%，收在62.15美元。根據周二披露的監管文件，「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）在時隔5個月之後，又再度買進西方石油公司股票，使持股比提高至22.2%左右。

★台股ADR

台積電ADR漲2.23%，收90.83美元，換算台股價格為559.33元。

聯電ADR漲3.91%，收8.50美元，換算台股價格為52.34元。

日月光ADR漲2.57%，收7.57美元，換算台股價格為116.54元。

中華電信ADR漲0.31%，收38.56美元，換算台股價格為118.73元。