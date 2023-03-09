金門地區今(9)日傳出二膽守備隊1官兵失聯！陸軍金門防衛指揮部稍早證實，所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊於今早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，單位立即編組尋找，但目前仍無消息，將持續搜索中。

金防部指出，二膽守備隊於今(9)日06時許，經值星官發現陳姓上兵集合未到，復前往寢室找人仍未發現陳兵，即向主官回報，並由主官廣播陳兵集合未果，旋集合全島人員實施搜索迄今，並成立專案小組全力尋找、釐清肇因。經了解金防部已聯繫家屬，預計搭乘華信班機14：40抵金協處。