本月9日傳出金門二膽島陳兵突然失聯的消息，經過各界大規模搜尋後，最後得知他被對岸海警救起，目前人在大陸「吃好、睡好」，金門籍立委陳玉珍指出，陳兵會游往對岸是因為私人因素，和感情並無關聯，且他還向陸方表明「不想回來」。對此，鄉民在PTT上熱烈討論，直說：「既然不想回來，可以認證為逃兵了吧」。

陳玉珍今（15）日指出，陳兵被大陸海警救起後，目前安置於廈門，「吃好、睡好、非常好」，但詳細的地點不便透露，家屬知道他一切均安，陸方也同意讓家屬探視陳兵，後續將會有進一步的安排。此外，陳姓士兵曾向陸方表示「不想回來」，陸方今日也有讓他打電話回家，但由於陳父不在家，雙方未能取得直接聯繫。

陳玉珍透露，陳姓上兵現在單身，還有1年才會退伍，她大致掌握了陳兵游泳前往對岸的原因，並不是軍中管教的問題，也與感情糾葛毫無關聯，應屬私人因素，「如果有機會回來，讓他自己說」，更呼籲年輕人若碰到壓力，還是要勇於承擔。

陳兵「不想回台」的說詞在PTT八卦板上引發討論，鄉民直說：「既然不想回來，可以認證為逃兵了吧」、「逃兵要不要軍法？」、「都游過去了，怎麼可能會想回來」、「此例一開，以後會有更多逃兵」、「直接通緝他了啦，逃兵還在那邊說這麼多」、「有夠87，趕快抓回來軍法處理」。