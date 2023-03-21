陳福海(右一)期待透過中央與地方的充分的合作，降低地區職災意外。(圖／金門縣政府提供)

勞動部政務次長李俊俋率領職業安全衛生署長鄒子廉、職業災害勞工保護組長林秋妙、南區職業安全衛生中心主任許峯源等一行，昨(20)日下午前往金門縣政府拜會縣長陳福海，雙方就如何提升地區各領域之職場安全環境交換意見，陳福海期待透過中央與地方的充分的合作，降低職災意外，帶給地區勞工穩定幸福的生活。

陳福海對勞動部關心金門地區職災意外及職場安全表達感謝之意，同時強調他本身也十分重視職安問題，每一位工作者都是一個職場上的螺絲釘，一旦有一個人發生意外，造成職場工作鬆脫事小，影響更大的可能是一個家庭的生計。

關於職災方面，陳福海表示，在走動各單位時，能夠親身感受廠區的工作環境，便能發現存在的問題，如陶瓷廠的粉塵問題、金門日報社的油墨等，都可能造成工作者的職業傷害，要求廠區務必要改善工作環境。

職安署長鄒子廉表示，持續強化職業安全衛生預防與勞動條件檢查等作為，是現今面對的重要課題，希望透過縣府與職安署的合作與努力，讓地區工程意外災害率持續下降，讓勞工享有良好的勞動條件與安全衛生的工作環境。

會談中，陳福海表示也縣府將會持續努力落實職安、降低職災，並朝促進勞工身心健康及職業病預防上努力，以保障勞工基本權益。