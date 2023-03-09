勞動力發展署中彰投分署的學員，運用平板進行AR學習。(中彰投分署提供)

隨著數位時代來臨，職業訓練課程也融入科技新技術，勞動力發展署中彰投分署去年在課程中導入延展實境（XR）互動式輔助學習，透過科技引導，讓學員能更直觀的學習，並增加練習機會，可有效提高機台操作安全性、降低操作不當的維修成本，至今該技術已應用在10多個班次。

勞動力發展署中彰投分署指出，XR延展實境是包含擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及混合實境（MR）等多項科技技術，將XR應用在電腦輔助機械製圖與製造、模具設計製作、室內裝修管理等職業訓練課程，透過3D列印、塑膠射出成形機及砌磚操作流程的擴增實境教學，幫助學員直觀式學習，縮短摸索時間。

中彰投分署舉「模具設計製作」課程為例，該課程使用大型塑膠射出成形機，因建置成本高、機具所占空間大，學員無法一人一機台做實際操作；若導入XR技術，將塑膠射出的過程數位化，學員可利用平板獲手機虛擬學習，大大提高學習效益，也激發學員的學習動機。

中彰投分署長劉秀貞指出，為培養符合時下產業需求人才，分署推出的職訓課程都會做滾動式修正，除去年在部分課程中結合XR技術，另也配合智慧製造興起、將ICT納入通識課程，同時因應ESG概念導入綠電、綠運輸及綠建築，並透過教學方法的改善，讓學員實有充分的實作時間，達到訓練效果。

中彰投分署強調，目前XR技術已應用在10多個班次，有超過300名學員體驗，多數認為對學習成效有相當幫助。