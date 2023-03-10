受到銀行股和其他金融股下跌拖累，華爾街股市主要指數今天大跌收黑，投資人繼續等候10日將公布、可能形塑美國利率走向的非農就業數據。
道瓊工業指數下挫543.54點或1.66%，以32254.86點作收。
標準普爾500指數挫跌73.69點或1.85%，收3918.32點。
科技股那斯達克指數大跌237.64點或2.05%，收11338.36點。
費城半導體指數下滑61.18點或2.01%，收2980.21點。（譯者：楊昭彥）1120310
受到銀行股和其他金融股下跌拖累，華爾街股市主要指數今天大跌收黑，投資人繼續等候10日將公布、可能形塑美國利率走向的非農就業數據。
道瓊工業指數下挫543.54點或1.66%，以32254.86點作收。
標準普爾500指數挫跌73.69點或1.85%，收3918.32點。
科技股那斯達克指數大跌237.64點或2.05%，收11338.36點。
費城半導體指數下滑61.18點或2.01%，收2980.21點。（譯者：楊昭彥）1120310
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