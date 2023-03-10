在國內娛樂圈「喊水會結凍」的知名女經紀人，因其閨蜜2012年未婚生子，經紀人基於好友關係，與閨蜜一起扶養這名孩子，8年後閨蜜過世，孩子的生父現身把孩子帶回家，並指控知名經紀人扣著孩子的玩具和護照不歸還，涉嫌侵占罪，但經台北地檢署調查後，認定知名經紀人並無侵占犯意，罪嫌不足，10日不起訴知名經紀人。

據了解，這名在國內娛樂圈具有高知名度的女經紀人的閨蜜，原本和男友同居，2012年未婚生子後，知名女經紀人就協助照顧閨蜜母子，期間孩子的生父曾辦理認領孩子，但小孩始終由經紀人和閨蜜共同扶養。

2020年閨蜜病故，小孩生父一度協議請經紀人繼續扶養小孩，不久生父反悔，寄存證信函給經紀人告知取消扶養協議，自高雄北上帶走孩子，另向高雄地檢署控告經紀人長期扣下孩子的玩具和護照不歸還，涉嫌侵占罪。

雄檢調查時，經紀人否認犯罪，雄檢因案發地屬於北檢轄區，移轉管轄北檢偵辦，檢方調查後認為，這名經紀人是受託保管閨蜜和孩子物品，並無具體證據證明經紀人有意將孩子物品占為己有，侵占罪嫌不足，今偵結不起訴。