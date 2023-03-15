動力火車日前赴美國洛杉磯開唱，同是他們暌違20年再度踏上當地演出，顏志琳為此特地向公司請假，提早3天出發帶老婆一起享受假期，還入境隨俗餐餐吃漢堡，大方放閃。尤秋興抵達後，原本預計要與知名地標「好萊塢（Holly Wood）」合影留念，卻意外碰上當地少見的壞天氣。

尤秋興只見整個知名標誌完全被濃霧遮擋，他們最後只有在一旁的公園與看板合影，讓他們在演出時互虧對方，到底是誰「帶賽」？顏志琳巧妙回應：「我提早來的三天都是晴天喔。」尤秋興笑說：「希望大家可以再邀請我們，趁著『好天氣』的時候，我才可以看到。」

動力火車將在4月22、23日重返台北小巨蛋開唱，日前在官方社群平台募集歌迷心中的「B面遺珠 今晚你要點哪一首？」網路投票活動，開放歌迷點歌、許願，甚至有歌迷趁機抗議，高喊：「演唱會給粉絲的小禮物（台北場有天空降下簽名紙片）工作人員可以不要跟著搶嗎？」令動力火車看了哭笑不得，更預告，演唱會屆時的嘉賓有驚喜，「其他的部分還是要賣個關子。」