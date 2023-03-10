光隆現在的主力事業成衣部門，2月營收2.72億元，近乎持平去年，表現穩定，隨著戶外機能產品出貨旺季的即將到來，以及新客戶開始拉貨，成衣部門今年前3季營收將逐季增加。光隆因應成衣未來成長需要，今年計畫投入逾800萬美元，分別在越南與印尼兩地區進行擴增產線，預計於今年下半年將有20條新產線陸續開出，而印尼是光隆新建置的全球第2產區。

對於第1季，除成衣營收仍保持成長外，羽絨原料與家紡兩部門的出貨動能偏弱，均較去年減少，再加上於今年初結束貿易部門業務，光隆第1季營收表現雖不如去年，但在優化事業結構效益，成衣比重將由54%揚升至60%以上，以及主要事業利潤率水平穩定，合併毛利率與營益率可在去年同期水平或之上，保持季季獲利。關於今年配息，依光隆過往配息紀錄，普通股每股配息已連續9年平均配發3元，而在去年營收重返百億及獲利預期創新高下，普通股配息將有望提高，估計往3.5元至4元間調整，隱含殖利率將持續保持在6%以上。