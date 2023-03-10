東京食品展台南隊再傳捷報！日本最大的公路服務休息站「前橋赤城道の駅」，將引進台南生產的商品與農產品，讓各地日本旅客停靠休息時，就能品嘗來自台南的美味。

市府農業局長李建裕指出，日據時代台南市最後一位市長羽鳥又男，就是來自群馬縣的前橋市，正因為這個緣份，讓雙方搭起國際友誼之橋，除了前橋市役所的主管前來會商，前橋市議員横山勝彦也到台南展區表達支持，並希望今年3月21日於前橋市開幕的「前橋赤城道の駅」，能引進包括台南在內的台灣農特產。

農業局還說，前橋市臨靠赤城山，是群馬縣廳的所在地，即將開幕的「前橋赤城道の駅」占地近700公頃，將是日本最大的公路服務休息站。站內規畫6大區塊，包括食、購、遊、交流、體驗、休憩等，預計將吸引大批日本遊客前往朝聖。同時，前橋市也規畫為期7天的台南祭，將台南時令鮮果鳳梨、芒果、鮮果加工品、果汁果乾與水產等引進，希望延續台南在東京食品展的人氣。

市長黃偉哲認為，群馬縣前橋市長山本龍得知台南參加東京食品展後，特別指派負責「道の駅」的站長星野圭佑、觀光政策課室長柴崎徹及農政課等相關單位，前來台南展區了解各家業者的商品。他們在現場試吃時，對於台灣的急凍鮮果、果汁與果乾等農產品，都感到很驚艷。