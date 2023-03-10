榮剛2月營收月比微幅增加4.25%，因受到工作天數較少影響，且有大量出貨是銷往歐美，須待客戶收到貨品後方可認列營收。儘管如此，榮剛2月營收仍年增加43.29%，並創史上同期新高，顯見成長優勢。公司指出，目前接單暢旺，航太、能源及油氣等高毛利鋼品買氣維持強勁，生產線也持續滿載運轉。由於有大量訂單待消化，未來將努力出貨，以降低庫存、增加營收為目標。

榮剛表示，亞洲區市場隨著大陸解封有逐步好轉跡象，韓國、日本詢價增溫，尤其是榮剛於2022年取得JIS日本工業標準認證，且台灣正式解封之後，日本客戶來訪熱絡。油氣的部分，由於歐洲鋼廠產能恢復有限，公司的產品還是有絕對競爭力；航太產業則是受惠於歐美訂單增長，特別是近期波音相當積極拉貨，加上能源產業需求穩定，廠內ESR、VAR產能皆是滿載狀態。整體而言，公司看好市場前景，對後續營運表現有信心。