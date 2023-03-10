媒體報導，駭客「OKE」兜售號稱全台2300萬筆戶役政資料，只要15萬元，即可買下2300萬人資料，檢察總長邢泰釗懷疑全案涉犯違反個人資料保護法，嚴重危害國安，10日指示最高檢察署蒐集資料分案，發交台北地檢署偵辦。

媒體日前刊出「15萬買下23000000人！」報導，指出以「OKE」為代號的匿名使用者，在駭客論壇BreachForums兜售號稱全台2300萬筆戶役政資料。為了吸引顧客買單，OKE更直接公開20萬筆設籍在宜蘭的個資當作商品樣本。

邢泰釗認為，依據媒體報導內容，顯示不法之徒可能涉及販售國人個人資料，涉犯違反個人資料保護法第41條、第42條、刑法第359條妨害電腦使用、刑法第216條、第220條、第211條行使變造準公文書等罪嫌。

由於歹徒販賣國人個資行為已引起國人不安，邢泰釗今指示最高檢察署蒐集相關資料並分案，並發交台北地檢署偵辦。

最高檢要求北檢儘速查明案情，以維護資通安全與個人隱私，確保國人及國家安全。