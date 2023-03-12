路透社報導，親俄部隊為奪取烏東頓巴斯（Donbas）地區的巴赫姆特（Bakhmut）而激戰數月。交戰雙方都坦承死傷慘重，但具體數字難以查核。

烏東軍方發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）表示，俄軍在24小時期間發動了16次攻擊行動，並有23場衝突發在巴赫姆特。

他告訴電視台說：「戰鬥過程中有221名敵軍喪命，314人受到程度不等的傷勢。」

從切列瓦提的評論中，無法得知他指的24小時是從什麼時候開始算起。

路透無法立即查核他的說法。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）的幕僚昨天表示，基輔決定會持續在巴赫姆特拚鬥，讓俄羅斯最頂尖部隊耗損殆盡。

俄羅斯則表示，奪下巴赫姆特將可把烏克蘭的防線打穿，並朝奪取頓巴斯工業區全區邁進一步。

自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，已經有成千上萬的人喪生、數以百萬計的人流離失所，許多烏克蘭城鎮被夷為平地。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120312