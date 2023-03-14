在城市高樓環伺下，樹木提供視野一抹綠意，得以讓人在繁忙日常中有所喘息，同時，樹木更有遮蔭蔽日、調節氣候的作用，對於城市有著數不清的益處。台灣第一位女性樹木醫生詹鳳春，專長樹木醫療、樹木保育等工作，經常開課演講推廣樹木相關知識。透過她的角度，引領我們學習如何在日常中觀察樹木，並從中學習護樹知識，讓這個城市充滿綠意、生生不息。

了解樹木語言

成為守護綠意的一員

在鄉村長大的詹鳳春，從小就在充滿樹木的環境中生活，求學時開始以科學角度探究樹木生命，進而踏入樹木醫學領域，學習救治生病的樹木，或是替城市與建案規畫合適的樹種與種植位置，「了解樹木語言的人並不多，因此更需要有人去協助樹木，讓它們能好好生長。」

詹鳳春解釋，所謂的樹木語言，是透過人們的眼睛去察覺樹的各種狀態，「樹木不會說話，但是大家可以試著去觀察它開花的樣子、樹幹的紋路、根系的生長方向……透過這些了解樹木向外傳遞的訊息。」例如看到根系長出地面，代表土壤太硬，根系缺乏呼吸空間。

秉持著協助樹木傳達訊息的精神，詹鳳春經常到陽明山為志工與民眾演講，她發現愛護樹木的人很多，但方式往往不正確。她語帶擔憂地表示，台灣民眾長期欠缺正確的樹木與植物教育，網路上更是充斥著多施肥、多澆水等錯誤資訊，「其實可以把樹木想像成野生動物，用最自然、最野生的方式去照顧，例如不需要經常施肥或澆水，但要確保空間充足、土壤不會積水，只要遵守這些原則，天公伯也會幫你好好照顧樹木。」

人們可以透過觀察樹木的根系生長樣態等，察覺它們所傳遞的訊息，幫助樹木獲得更好的生活環境。（攝影／林冠良）

挑選合適樹種

維護城市綠意景觀

樹木是城市景觀的重要一環，因此不論公領域的人行道、公園，或是私領域的自家庭園，選對樹種不僅能為景觀加分，健康生長的樹木也能為城市景觀帶來無盡綠意。不過詹鳳春也憂心地提到，「我最擔心因為考慮景觀而未能理解樹木生長的需求，儘管極力表現景觀特色，但若樹木生長不良，反而會造成景觀問題。」

「行道樹要耐修剪、耐空汙、耐土壤環境，如何與周遭環境共生是非常大的課題。」詹鳳春以敦化南路上的台灣欒樹為例，「台灣欒樹不會有根系亂竄的問題，而且隨著季節變換還會有色彩變化，是能夠維持城市景觀的樹種。」有別於台灣欒樹，詹鳳春認為樟樹、榕樹雖然也很漂亮，但是因為根系需要較大的空間，在人行道寬度有限的情況下，會造成根部突出地面，影響用路人安全，因此需審慎評估適合種植的地方。

除了路旁的行道樹，公園也是日常生活中常常見到樹木的地方，然而在這些場域種植樹木亦是大有學問。詹鳳春表示，適地適木很重要，例如河濱公園的土壤黏性高，遇到下雨就容易積水，因此要選擇能夠適應這種環境的樹種，例如落羽松、柳樹。另外，來河濱公園運動不免需要樹木遮蔭，因此樹冠大的樹種也是挑選的首要條件，「若想增添公園景觀變化，則可選擇會開花的樹種，更能帶來季節性趣味。」

透過觀察樹木的樹幹紋路，可判斷生長狀況。（攝影／林冠良）

於日常學習觀察環境

培養理解樹木的敏銳度

樹木對我們的生活、環境如此重要，因此詹鳳春建議平時可多充實樹木知識，並在日常生活中累積對樹木語言的敏銳度，讓自己可以具備照顧、保護樹木的基本知識，若遇到需要救治的樹木，也能適時察覺，並協助向相關單位求助。

詹鳳春分享自己救治二二八和平公園裡一棵老流蘇樹的故事，當時樹體逐漸衰弱，並且枯枝漸增，開花時間也不如預期，「實際考察後，發現病因是土壤空間的問題，因此花了相當多時間將根系引導至表土層。」她回憶起救治老流蘇樹期間，常有民眾前來圍觀，更會不時提出疑問，詹鳳春也樂於回應與分享，她認為，透過這種交流，民眾也會開始更關心樹木，之後若在其他場域遇到類似問題，也能進而為樹木發聲。

在台北，從人行道至公園，處處都是能親近樹木的場域，詹鳳春以自身為例，「日常散步時就可以觀察樹幹與枝條的走向，或是檢視樹幹表面的皺褶，感受它的生長狀態。」若想與樹木有更多接觸，她也相當推薦近期流行的園藝自然療法，透過學習種植植物與樹木來紓解壓力、復健心靈，「用這種特殊、非學術的方式接近樹木，也能增添學習樂趣。」

想感受樹木不必遠赴高聳深山，在台北只要走出戶外、仰頭觀看，就有機會沉浸在富有綠意的環境之中，而坐擁此等上天恩賜的我們，也應以感恩的心，誠懇地去傾聽樹的話語，進而護樹、懂樹，讓城市的綠意永續，綿延不絕。

台北市的公園樹種豐富多樣，是民眾認識與學習樹木的知識寶庫。（攝影／林冠良）

本文作者：黃映嘉

(本文摘自《台北畫刊3月號662期》)