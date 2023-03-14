人們常說的「與自然共生」，聽起來很遙遠，但其實沒有什麼艱澀的大道理，小至一盆植栽，大至一座庭園造景，植物的每個姿態，都在傳達與自然共生的哲理。對此頗有心得的景觀建築師吳書原、景觀設計師陳元慶與苗圃經營者沈映仁，分享如何在庭園造景中呈現出自然之美，以及取經台北山林與溪流的設計發想，和日常栽培植物之樂，讓民眾能從中明白，與自然共生的哲理毋需遠求，就在你我身邊隨處可見的自然之中。

由陳元慶設計的庭園美學計畫「裏山」，讓日本松樹與台北淺山植物共存。（攝影／Daniel）

不投射私欲

與自然共生的美學

庭園造景的本質，在於再現自然之美，但台灣人一直以來對景觀設計的理解卻非如此。「早期很多業主偏愛不落葉、色彩鮮豔的花草植物，然後要求種好種滿。公共空間的植栽也是，往往逢年過節種一批觀賞花卉，枯了就鏟掉。」吳書原表示，「這是因為在造景中投射了太多自身欲望，試圖控制自然，將植物視為裝飾，而不是生命。」

有感於台灣人普遍對景觀的審美與原生植物的認識多有欠缺，吳書原與沈映仁、陳元慶在台北內雙溪山區的苗圃共同打造景觀美學計畫「裏山」，希望帶給民眾有別於以往的庭園景觀，將原生植物的美，以及造景植物與自然共生的理念傳遞給大家。園中植栽皆以日本庭園樹搭配台北淺山常見的原生植物，並考慮植物不同季節的特性加以搭配，每天都可以觀察到植物細微的變化。

對此，陳元慶提到，「我們希望先以講求季節嬗遞的日本庭園告訴大家什麼是『美』，讓大家學會欣賞植物一年四季的不同面貌，很多長輩不喜歡看到冬季落葉的『寒樹相』，覺得太蕭瑟，但其實落葉是樹木生命的一部分，要學會接受它。」欣賞自然之美，得從接受自然萬物的無常變化開始，在認知自然之律後，便能達到審美的更高層次。

取經大自然

將自然之美再現於城市

除了裏山，台北還有許多地方也將自然之美融入庭園設計，以吳書原的荒野美學設計為例，像是「陽明山美軍俱樂部」、松菸的「不只是圖書館」及「空總C-LAB都市美學公園」都可一見其蹤；若想在市區裡一窺高山雲霧繚繞針葉林間的迷幻風景，不妨走趟位在台北市立美術館地下二樓的「迷霧花園」，將可欣賞到海拔3,000公尺的山林風景再現於城市之中。

談及景觀與造景設計的靈感來源，三人異口同聲地答道：「向大自然取經，自然所形塑的植物與地景之美，就是最好的啟發！」台北是一座洋溢自然氣息的城市，春日踏青不必遠行，城市近郊就有陽明山國家公園及各類型的親山步道，是吳書原和沈映仁的最愛。吳書原尤其推薦陽明山的健行路線，像是面天山、向天山、二子坪、擎天崗或冷水坑，他盛讚二子坪步道是世界級的無障礙登山步道，高山湖泊「向天池」的水岸景觀也非常有趣。

台北市立美術館地下二樓的「迷霧花園」（左）以及「不只是圖書館」（右）的庭園，皆是由大自然獲得靈感而生的庭園造景。（圖／吳書原）

台北市立美術館地下二樓的「迷霧花園」（左）以及「不只是圖書館」（右）的庭園，皆是由大自然獲得靈感而生的庭園造景。（圖／吳書原） (2)

在健行的同時，吳書原、沈映仁都習慣不時駐足觀察自成一個微型生態系的複層植物樣貌，從披覆地表、石頭的苔蘚、蕨類，再層層遞進至較高的草花、矮灌木到喬木，層次分明地各司其職。「台北盆地還未開發時，一定也和陽明山淺山地區有著相同的植物林相，這就是我希望做的，以景觀設計重新建構台北盆地在萬年前的自然！」吳書原笑說：「未來我希望能推動以代表台北特色的原生植物，建構台北的城市景觀，就像我們一想到東京就會想到銀杏一樣。」

陳元慶則偏好從河道取經，雖然同樣是欣賞複層生態系的景觀，但觀察沿河的植物變化相對更有動態感。他將河道比擬為人行走的動線，河岸兩側也是從苔蘚一路遞進至喬木，而多了河水的流動，自然景觀也更有生命力。「我最喜歡雙溪，沿著溪岸漫步，一路上可以看到很多景色，每個景色都有自然界的邏輯在，景觀設計其實就是在模仿大自然。」他說。

蒔花弄草

學習與植物一起生活

若說庭園是為了將自然之美再現於城市，家中的植栽就是讓自然之美更深入日常。吳書原說，英國人非常樂在園藝，享受動手栽植、修剪的樂趣，這是一種生活的美。雖說台灣溫暖多雨的氣候非常適合植物生長，但對台北人來說，在家中種植物並非是件容易的事。「因為台北有所謂的微氣候，高樓林立會影響日照，植物得不到充足的陽光，就很容易出現斑點、黃化甚至退葉。」陳元慶解釋。

沈映仁說，養植物最基本的三要素是陽光、空氣、水，今時不同以往，科技可以輕易做到物理環境的最佳化，像是台北多陰雨，可以用植物燈補足日照；盆地夏季悶熱、通風不佳，可以裝循環扇促進空氣對流；選用排水佳的博拉石或赤玉土，以免植物悶出病蟲害或發霉；忙碌時常忘記給植物澆水，也可以設定自動噴罐。養植物並沒有想像中困難，只要有最基本的園藝知識、打造好的物理環境，人人都能養活植物，並享受園藝之樂。

而不論是盆栽或屋頂花園，吳書原建議要有打造複層生態系的概念，就像在山中看到的植物林相一樣。「因為樹和地被植物是互相扶持的，地被植物的根系具有抓土特性，可以保護樹木根系。」吳書原說，他自家的屋頂花園就很生機蓬勃，地被植有長葉腎蕨、金狗毛蕨或金錢薄荷，再到草花類的芳香萬壽菊或迷迭香，矮灌木有紅花玉芙蓉、銀葉菊或蘄艾，小喬木則是他最愛的梅葉冬青。

對園藝的入門者而言，陳元慶建議可先從迷迭香、薄荷、九層塔等香草植物開始，因為它們可以吃又可以玩，也適合帶著孩子一起做，從與植物的小小互動培養出對園藝的興趣，這是親近大自然最簡單的第一步。由此開始學習與植物一起生活，認識、愛護它們，再推及至野外的山林，這就是「與自然共生」的開始。

運用地被植物、草花類植物、矮灌木、小喬木構築成景觀庭園，營造出與大自然共生的環境。（攝影／Daniel）

運用地被植物、草花類植物、矮灌木、小喬木構築成景觀庭園，營造出與大自然共生的環境。（攝影／Daniel） (2)

本文作者：林蔚靜

(本文摘自《台北畫刊3月號662期》)