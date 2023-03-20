苗栗縣植樹節活動「森活圈」，3月25日上午9點半將在南庄鄉公有停車場空地舉辦，本次活動由縣府、行政院農業委員會林務局新竹林管處及南庄鄉公所共同辦理，20日上午在縣府大廳舉辦宣傳記者會。

縣政府農業處長陳樹義指出，本次活動主要在推廣環境綠化、關注生態保護，縣政府預計栽植約20棵林務局復育有成的原生樹種「南庄橙」，它是瀕臨絕跡的台灣特有種，以往為賽夏族重要民俗醫療植物，具有部落文化的象徵意義。

他表示，1998年世界自然保育聯盟（IUCN）紅皮書名錄列為極危（CR）等級，《2017年台灣維管束植物紅皮書名錄》則評估為「資料缺乏」（DD）等級，南庄橙果實很酸，但因為是原生種，抗病毒性強，很適合作為嫁接用的砧木，具有推廣種植價值。

苗栗縣長鍾東錦表示，活動挑選在南庄舉辦，有助提升當地觀光，他指出南庄較缺乏像三義舊山線那樣的觀光亮點，希望未來南庄也能有一些指標性的景點，能夠帶動當地觀光業更上層樓，就像「南庄橙」一樣，將來推廣後或許能成為新的契機，發揮它應該有的作用，希望南庄除了保有好山好水，也要請林務局重視山林盜伐的問題。

林務局新竹林管處長夏榮生說，3月春暖花開，特別適合種樹，故林務局透過植樹月在全國向民眾發放樹苗，就是希望大家一同「植樹造林」朝著減碳方向前進，25日活動當天新竹林管處將準備田代氏石斑木、短柱山茶、野牡丹及流蘇共四種原生植物2千株，供民眾免費索取。

25日當天為響應環保，現場不提供塑膠袋，提醒民眾需自行攜帶環保袋或容器領樹苗，每人限量領取，發完為止。除了贈苗活動外，還有縣府各單位政令宣導有獎徴答、動防所也將於現場辦理動物送養、動物疫苗施打及晶片植入登記等精彩活動，歡迎大家一同共襄盛舉。