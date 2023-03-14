英國政府13日正式公布「2023整合性評估更新報告」，內容首次提及台灣，並表示反對片面改變台海現狀。外交部今天表示，相關論述展現英國堅定友台立場，我國政府將持續與英國加強互利互惠的實質友好關係。

外交部發言人劉永健指出，外交部注意到英國政府本（3）月13日正式公布「2023整合性評估更新報告」（Intergrated Review Refresh 2023），內容首次提及台灣，並表示反對片面改變台海現狀，支持台海和平穩定，台灣相關議題應由兩岸透過對話和平解決等友我論述，展現英國堅定友台立場，外交部對此表示高度歡迎及誠摯感謝。

該報告指出，對於中方大幅推進軍事現代化，在南海島礁進行軍事化，拒絕聲明放棄以武力達成對台灣的圖謀等種種擴張作為，英國將深化與核心盟友和廣大夥伴的協調合作，強化集體安全、抗衡與競爭。

劉永健表示，英國政府公布的「2023整合性評估更新報告」是繼今年2月英、澳外交暨國防部長（2＋2）會議聯合聲明後，重申對於台海和平穩定的重視，不僅展現英國政府堅定友我立場，也凸顯台海和平穩定是國際民主國家社群的高度共識，是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

他說，英國是我國共享民主、自由、人權及法治等價值的理念相近夥伴，我國政府將在雙邊關係既有深厚基礎上，持續與英國等理念相近國家加強互利互惠的實質友好關係，成為彼此在印太區域不可或缺的經貿、安全及價值夥伴。