前總統馬英九將赴大陸祭祖，總統府今天表示，總統府已於今早收到馬前總統的出訪申報，也尊重馬前總統祭祖的規劃，將洽相關單位，就馬英九此行的安全等事宜給予必要協助。期盼馬此行能夠展現符合國家利益與國民情感的作為，與兩岸交流對等尊嚴的立場。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流，總統府發言人林聿禪今（20）日表示，總統府已於今早收到馬前總統的出訪申報，基於馬前總統出境管制期限已屆滿，總統府尊重馬前總統祭祖之規劃，了解相關安排後，並洽相關單位，就馬前總統此行的安全等事宜，給予必要協助。

她說，另由於這段期間，適逢國際社會正聚焦俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國於台海、印太周邊持續軍事擴張之敏感時刻，馬英九此行前往中國訪問，仍期盼馬作為前任國家元首，此行能夠向對岸及世界展現符合國家利益與國民情感的作為，展現台灣民主自由的價值與兩岸交流對等尊嚴的立場。