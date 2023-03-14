日本公債殖利率跟隨美國的腳步也下降，在資金轉向後，殖利率曲線趨向平坦，市場擔憂會影響到金融業者獲利以及放款業務。分析師認為，日本央行政策近期若要正常化，機會恐怕有限。
東京證交所的銀行類股，在剛開始交易的1小時就狂跌7.5%，規模不大的區域性銀行賣壓不小。至於三井住友金融以及三菱日聯金融等大型銀行的跌幅，也都至少有7%。
日圓兌美元價位在美國匯市交易時，一度飆升至一個月新高，也影響到日本以出口為主的企業海外營收表現。因此，汽車族群暴跌，日產汽車、三菱汽車以及馬自達都重挫約6%。
美國矽谷銀行倒閉風波延燒，日本金融類股14日跌到近3個月新低，日經指數也一度大跌超過2%。早盤結束時，日經指數收27,302.64點，大跌530.32點或1.91%。東證收1,954.1點，重挫46.89點或2.34%。
日本公債殖利率跟隨美國的腳步也下降，在資金轉向後，殖利率曲線趨向平坦，市場擔憂會影響到金融業者獲利以及放款業務。分析師認為，日本央行政策近期若要正常化，機會恐怕有限。
東京證交所的銀行類股，在剛開始交易的1小時就狂跌7.5%，規模不大的區域性銀行賣壓不小。至於三井住友金融以及三菱日聯金融等大型銀行的跌幅，也都至少有7%。
日圓兌美元價位在美國匯市交易時，一度飆升至一個月新高，也影響到日本以出口為主的企業海外營收表現。因此，汽車族群暴跌，日產汽車、三菱汽車以及馬自達都重挫約6%。
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