日本公債殖利率跟隨美國的腳步也下降，在資金轉向後，殖利率曲線趨向平坦，市場擔憂會影響到金融業者獲利以及放款業務。分析師認為，日本央行政策近期若要正常化，機會恐怕有限。

東京證交所的銀行類股，在剛開始交易的1小時就狂跌7.5%，規模不大的區域性銀行賣壓不小。至於三井住友金融以及三菱日聯金融等大型銀行的跌幅，也都至少有7%。

日圓兌美元價位在美國匯市交易時，一度飆升至一個月新高，也影響到日本以出口為主的企業海外營收表現。因此，汽車族群暴跌，日產汽車、三菱汽車以及馬自達都重挫約6%。