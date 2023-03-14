台北股匯市今上演不同調，台股開低走低，終場收在15,360.42點，下跌200.07點，成交量2,317.04億元；三大法人賣超317.35億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超284.53億元；但新台幣受美元指數回檔、亞幣其漲帶動下，早盤持續偏升，但午盤後外資賣股匯出，終場僅小升3.1分。

匯銀主管表示，早盤匯市流動性不佳，主要是反映國際美元大跌，加上整體亞幣走強，使新台幣開盤不久就摜穿30.600元關卡；午盤後外資偏向匯出，加上進口商及壽險業伺機進場買匯，兩大力道買盤不小，出口商則持續惜售，使新台幣上午升幅逐漸收復，終場收在30.62元，短線市場雜訊多，預料新台幣將持續在30.300元至30.900元大區間內震盪。

匯銀主管指出，場對於SVB事件影響尚未反映完畢，現在危機還沒平復，「大家比較混亂，心情還沒平復」，就怕會有其他未爆彈，加上美國即將公布消費者物價指數（CPI）數據，全球匯市都呈現濃厚觀望氣氛，整體而言成交量不高。

匯銀主管也說，目前市場預期Fed本月升息或不升息，比重已大約相當，假如稍後美國CPI年增率比預期高很多，將再度左右Fed決策路徑，將是國際美元走勢關鍵；此外，目前期貨市場已有預測認為，Fed將在6月降息，是否過度樂觀，將是未來觀察重點。

根據央行公布，主要亞幣今日升貶互見，日圓今升值0.71%、人民幣升值0.43％、新台幣升值0.1%、新加坡幣貶值0.23％、韓元貶值0.71%。