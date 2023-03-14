在Embedded World 2023展中，奇景將展示下一代WE2 AI處理器，目標電池驅動的機器視覺市場，與第一代已經在目標市場中處於業界領先地位的WE1處理器相比，WE2 AI處理器可提升30倍的本地推理（local inferencing）能力速度，並節省40％的功耗，更適用應用於在資源受限制的邊緣裝置配置中。WE2超低功耗AI處理器提供奇景獨特的硬體加速器設計，搭載Arm Cortex M55處理器和Ethos U55機器學習處理器。

處理器同時提供硬體語音觸發檢測器（voice-activity detector），在不啟動MCU和NPU的情況下，檢測用戶自定義的語音事件，非常適合超低功耗、全時的視覺和語音同時偵測的使用場景。奇景新的WE2 AI處理器，搭載人臉特徵點檢測演算法，於展會中將演示在筆記型電腦上，展示更精確的臉部表情識別功能，如偵測頭部姿勢及眼睛注視等，於現有的人物偵測功能上，實現更多人機互動的可能性。

另於Embedded World 2023展中，奇景也將展示最新系列3D視覺AI處理器，內建Arm Cortex處理器和Ethos機器學習處理器，提供結構光（structured light）3D感測功能，可支援各種虛擬實境（Spatial Reality）應用。憑藉奇景3D視覺AI處理器卓越的3D感知能力，用戶能夠實現以高達180FPS高幀率偵測3D眼動追蹤，和/或低延遲的3D手勢識別，這些都是下一代AR和VR應用中，改進沉浸式和提升用戶體驗的關鍵功能。

奇景WiseEye智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，憑藉奇景在超低功耗AI的專業知識，再次證明我們堅定不移地承諾，與AI供應鏈合作夥伴，探索在龐大而快速擴展的人工智慧物聯網市場中的商機。我們期待在Embedded 2023上展示業界領先的技術，善盡我們的一份力量，加速機器AI功能的部署，促進廣泛的終端AI應用創新。