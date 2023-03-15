近期聯準會官員談話及矽谷銀行倒閉危機，使金融市場出現較大震盪。統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，原先聯準會主席鮑爾於國會聽證時暗示，若有需要不排除加快升息步伐，使市場將聯準會三月升息幅度預期，調升至二碼。但矽谷銀行倒閉事件發生，金融市場系統性風險發生機率上升，使市場對於聯準會本次升息預期重新降回一碼，甚至因此不升息。

許雅惠也指出，矽谷銀行已由聯邦存保公司（FDIC）接管，美國財政部及聯準會也迅速出面，發布相關穩定銀行體系的措施，力阻金融風險擴散。但市場仍擔憂事件延燒會引發金融危機，使近期避險情緒上升，資金轉往債市推動美債殖利率走低。除了矽谷銀行倒閉的外溢效果以外，後續將公布的通膨數據也是影響聯準會後續決策的關鍵因子。整體而言，目前已處於升息末段，為債券投資的甜蜜點。此時債券投資人可以收穫較高的息收，若後續聯準會展開降息，投資等級債價格還有望上揚。

統一投信提醒，受到矽谷銀行危機影響，近期股債市波動較大，投資人若擔憂單筆進場時機風險較高，也可以利用定期定額方式布局，以分批進場分散投資風險。另外，投資人在參與配息時，也須注意基金配息率不代表實際報酬率。ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。