電價費率審議會已規劃提早到明天（17日）召開，決定4月電價漲幅。今天不分朝野立委再度疾呼民生電價凍漲，或是800度以下不要漲。但是經濟部長王美花表示重申「台電不能破產」，她也坦承今年方案「會比較複雜」。
台電國際燃料購買比過去大增3000億，台電漲電價已經是確定進行式，且從工業、商業、住家各類別，是全面調漲。民生將從500度以上開始調，但是考慮景氣衝擊，會給去年下半年用電較前一年同期衰退10％或15％的產業「豁免權」，讓其不漲。
今天不分朝野立委都關心電價上漲問題，執政黨立委陳明文指出，國內用電結構，高壓前500戶最多，民生用電不到20％，他具體建議民生800度以下不要漲。同黨陳亭妃亦呼籲不要影響物價，民生部份不該調漲。國民黨立委楊瓊瓔、廖國棟也持電價凍漲立場。
王美花強調「台電不能破產」，其虧損要從政府挹注、降低燃料成本採購，以及電價成本可能反映三個方式去補。台電代董事長曾文生則說，很多委員都往這個方向（民生電價）討論，會請電價委員考量。
電價費率審議會已訂於周五召開，比預期月底來的早，也顯示電價調漲已經定調。對此王美花說，確實已經在敲定審議會委員時間。
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