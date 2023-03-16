遠傳電信以盛大規模參與今年度「2023智慧城市展」，將在台北與高雄展區展出20餘項智慧低碳應用，展現5G各式應用實力，其中包含日前在「2023 世界行動通訊大會」(Mobile World Congress，MWC)展出的全台首個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，以及號誌不斷電系統等警政、交通應用，協助打造高效、安全智慧城市！

遠傳攜手愛立信打造全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，也在本屆智慧城市展展出，這是全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用，該技術可依不同服務項目彈性提供網路資源，在指定範圍內確保服務品質，同時透過5G傳輸、AI辨識車牌，能短時間完成車輛辨識，發現異常車輛，巡邏車上的載具會即時發出告警；亦可將影像結構化，清晰描繪車輛移動軌跡，有效協助查緝失竊車輛、打擊犯罪，提升勤務效率。

因應打造韌性城市，遠傳也展出「號誌不斷電系統」，透過遠傳自行開發的監控平台，整合路口號誌控制器，並以電動機車智慧電池作為電力備援，當電力異常時，智慧電池會自動啟用維持交通號誌運作，提升道路及民眾安全。

「2023智慧城市展」及第一屆「2050淨零城市展」，遠傳電信盛大參展，響應國家淨零政策方向，運用大人物技術結合5G落實淨零應用，今年以「淨零數位雙轉型」為展出主題，於台北、高雄展區展示交通、醫療、製造、建築等多元產業應用。遠傳更於首屆「淨零城市展」亮相遠傳自身實踐ESG的經驗，在「綠色創新科技」、「智慧節能治理」與「環續永續行動」三大領域，展示遠傳淨零轉型成果。