周四泛歐Stoxx 600指數收盤升5.19點或1.19%，為441.64點；在ECB做出升息決定之後，指數一度下跌0.6%。

截至收盤為止，歐股在本周下跌2.6%，主因為上周末開始，矽谷銀行(SVB)倒閉，引發銀行類股的恐慌。

在前一天大跌24%之後，瑞信周四反彈19.2%，報2.02瑞朗，走出前一天1.70瑞朗的歷史低價。

Interactive Investor投資主管Victoria Scholar說：「這家陷入困境的銀行似乎得到一條救命繩，這應該會阻止另一個雷曼再次倒閉，也讓市場和瑞信的投資人鬆一口氣」。

以銀行股為主的義大利和西班牙股市分別上漲1.4%和1.5%。

歐洲央行連續第六次升息，加息50基點(2碼)，利率來到3.50%。央行並放棄之前的利率指引，稱未來利率將視經濟數據而決定，被市場認為是正面的訊息。

歐洲央行也下調了此前的通膨預測，並上調今年成長預測。

追蹤美國同業的上漲，科技股升2.9%，為近一個多月來最大單日漲幅。

嘉能可(Glencore)升2.7%，報423瑞朗；此前有新聞報導指稱，該家礦商不會簽訂從俄羅斯購買價值160億美元鋁的合約。

英國金融機構OSB在公布較高的全年獲利之後，股價升9.4%。

害蟲控制公司能多潔(Rentokil Initial)在調升中期收入和節省成本財測之後，股價大漲10.1%。