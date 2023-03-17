經營衣飾店的陳姓男子2020年到101大樓的健身房運動，但行經健身房之通道時，因地板有水漬，現場未擺設地板濕滑之告示牌，害他跌倒受傷，他提告求償，台北地方法院判決業者賠償17萬608元。（本報資料照片）

經營衣飾店的陳姓男子2020年到101大樓的健身房運動，但行經健身房之通道時，因地板有水漬，現場未擺設地板濕滑之告示牌，害他跌倒受傷，他提告求償，台北地方法院認定業者有疏失，判決須賠償精神慰撫金及醫療費等共17萬608元。可上訴。

陳男說，他是該健身房的會員，但在2020年6月1日行經健身房之通道時滑倒，下背與骨盆挫傷、左手肘挫傷，及左膝蓋與腳踝挫傷，隔天嘔吐暈眩無法入睡，業者多次放任其場地有漏水之現象，顯係出於過失所造成之損害。

陳說，該健身房的場地漏水已非首見，同年6月2日健身房人員還拿了3個桶子去接水，業者明顯未依規定進行每小時定期巡視，須賠償他醫療費用、額外醫療材料及營養品、交通費用、不能工作損失、精神慰撫金及1倍懲罰性賠償金。

業者表示，2020年6月1日健身房地板殘留水漬之原因為101大樓所屬及負責修繕之消防排煙風管漏水，且隱於天花板之內，無法由風口外觀即得知內部管線有漏水之情況，實難事先預見且採取防範措施。

業者解釋，平時有注意地板有濕滑、漏水問題，並以小時為單位，定時安排人員巡視，又陳男本次跌倒之處，非證人指稱常看見水漬之處，公司應無過失。

台北地院佐以監視器畫面，認定案發當時，走廊地板上已有不規則形狀藍紫色閃爍光影存在，顯見於當時地板上已有水漬，但未見健身房人員有至現場巡視、檢查，判決業者須賠償17萬多元。