國際原子能總署（IAEA）昨天通報，存放在利比亞的數個天然鈾儲存桶下落不明。利比亞兩個敵對陣營之一的將領今天說，已找到這些儲存桶。

法新社報導，這些儲存桶原本放在利比亞南部的薩巴（Sabha）地區。利比亞東部軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）麾下的通信部門指揮官馬約布（Khaled al-Mahjoub）在臉書（Facebook）專頁上說，已在距離存放處「僅僅5公里」的地方找到鈾儲存桶。

馬約布說：「情況都在控制中。已通知國際原子能總署。」

國際原子能總署昨天表示，利比亞有2.5公噸天然鈾下落不明。馬約布宣布找到這些鈾之後，國際原子能總署表示正在想辦法確認消息。

一般認為，鈾精礦具有低放射性。這種物質又稱為「黃餅」（yellowcake），呈粉末狀，含有約80%氧化鈾，可用於製作反應爐的核燃料，也可以濃縮用於製造核武器。