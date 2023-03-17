交通部觀光局副局長林信任。（陳祐誠攝）

去年全世界陸續解封，各國都在積極拉攏觀光客，交通部觀光局今年以600萬人次為努力目標，副局長林信任今表示，第1季以82萬人次為目標，但復甦程度優於預期，至3月底旅客數可突破100萬人次，其中以韓國人最多，日本人居次。

林信任說，我國去年解封之後，國際上的好朋友陸續來造訪，據統計1月份國際旅客來台25萬人次，2月份估計為35萬人次，3月會更好，估計在3月下旬將突破100萬人次，優於第1季目標，其中與台灣燈會、疫情間不斷行銷維溫有關。

林信任指出，今年吸引600萬國際旅客來台的目標看來是可以達標，各國遊客比例部分，目前以韓國最多，韓國在疫情前就是出國遠大於國際旅客造訪的國家，人民與台灣人一樣喜歡出國旅遊；第2名為日本旅客，根據調查日本人心目中前3名旅遊目的地就包括了台灣，不過日本疫情到5月才會降級，且國內的國旅補助從3月底延長至初夏，都影響到日客來台表現，但據掌握，下半年日客市場會有非常突出的表現。

被問到未開放陸客來台，600萬人次的目標是否不變，林信任強調，無論有無陸客，觀光局都要達到目標，陸客能來是非常大的加分，若沒有的話，則要在其他主要客源市場加強行銷。

林信任表示，2019年8月份大陸禁止自由行旅客來台，到2020年則禁止大陸團客出國旅遊，今年2、3月，大陸分別公告開放20與40個國家，但都沒有台灣含在內，兩岸後續仍要協商。至於小兩會的溝通，雙方沒有終止過，無論是我方駐陸，或是陸方駐台人員，大家的溝通都非常暢通。

至於對國際旅客來台的補助何時能上路，觀光局以4月15日為目標，目前還在進行辦法與要點的擬定。