統一（1216）集團疫後首場聯合法說，統一集團董事長羅智先親上火線，對今年景氣看法，他指出，總體市場相對穩定，特別對大陸市場，在無疫情干擾下，加上餐廳通路開通，每年目標上看8～12％成長，且首度喊出五年目標500億人民幣。

統一集團去年營收首破5,000億元，每股超額配息3.15元，配發率104.3％；其中，統一中控連年雙位數成長，羅智先指出，受制於原物料上漲與315老壇酸菜事件所致，影響獲利，過去三年與其他同業一樣業績不穩定，團隊被迫在通路有所突破，包括渠道與產品本身均做改變，像是統一綠茶經營20幾年，近年才突破20個億人民幣，主要是消費者使用增加與新客戶擴增，未來相對還有很大機會，今年更有望翻倍到40億人民幣，另外，通路上還有一大突破，就是過去疫情停頓期間，團隊即時增加家庭與餐廳通路，而使得整體營收突破成長。

此外，羅智先也表示，今年中控會有一筆合肥徵收的處分利益挹注，因此，今年期待獲利重回成長軌道，過去都是8～10％，今年起將調高8～12％。