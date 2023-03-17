主計長朱澤民14日表示，物價先前有上漲壓力，但目前已呈現往下趨勢，預計整年不超過2.12％；國民黨台北市議員徐巧芯為此痛批，番茄漲價30％，蛋1個月不到漲5元，雞、豬則漲5、6元每斤不等。《綠能你不能》粉專更痛批，票投民進黨，萬物皆漲，薪水卻成長停滯，並挖出總統蔡英文曾在還沒執政時發文批評漲價。

蔡英文曾在2012年4月發文批評當時的政府漲價，「這段時間以來，所有的物價全都上漲，尤其是油價和即將上漲的電價，對於一般人民，不論是有固定收入或平日收入不足的人民，都是很大的負擔。政府應該要扮演市場緩衝者的角色，可是我們現在看到政府主導的漲幅，居然比市場上的漲幅更兇猛，這是政府對自己角色的認知錯誤，而造成了人民的痛苦。

這個政府在感受人民的痛苦，跟人民的感覺，真的差很遠。.....」

《綠能你不能》今(17日)在臉書粉專貼文表示，票投民進黨，什麼都會缺，缺蛋、缺水、缺電、缺藥。票投民進黨，農漁民生意不用做。票投民進黨，萬物皆漲，薪水成長停滯！票投民進黨，社會風氣無恥敗壞。

《綠能你不能》接著表示，有一個網友私訊了一張圖，裡面提及蔡英文10年前還沒執政時，是怎樣靠北政府的漲價。結果現在，她漲得更兇，當初她說的希望，沒有半件事成功，只有培養出很多塔綠班、貪得無厭的政客，而我們的生活，卻愈來愈慘。2024，不管怎樣，讓我們有個教訓這個人的機會。

網友表示，「民進黨不倒，台灣不會好」、「民進黨就是只會靠夭不會做事」、「自己的選擇自己承擔，再看2024，自己如何選擇」。