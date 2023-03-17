國民黨選策會部分成員，引起黨內紛紛炸鍋，台南市前議長李全教澄清「沒賄選、也非黑金」仍難止血，火速閃辭。黨中央則增聘前台南市議員謝龍介、前立委蘇清泉，但是謝龍介婉拒加入。針對國民黨選策會爭議，前立委沈富雄表示，國民黨得了一種很奇怪的病，就叫「自虐狂」。

針對國民黨選策會，沈富雄今(17日)在政論節目《少康戰情室》中表示，國民黨主席朱立倫跟可以掌控的中常會，還有一些少數的國民黨員，你曉得這是很可笑、非常荒唐的一件事情。現在距離2024總統大選投票大約還有10個月，不管國民黨、還是民進黨大家都睜著眼睛在看，做對的事、講對的話，就加分；錯了就扣分，難道國民黨不知道嗎？

沈富雄接著表示，國民黨很奇怪，得了一種很奇怪的病，叫「自虐狂」。每過一段時間，就要出來告訴全國人民，你曉得我有多荒唐嗎？為什麼會這樣，他想不通，醫學上沒有這樣的病。

針對國民黨主席朱立倫強調選策會只是幕僚單位，資深媒體人尹乃菁質疑，選策會怎會像朱立倫所稱只是個幕僚單位，若只是幕僚單位，幹嘛報到中常會來。