氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(18)日微弱東北季風影響，北海岸、東半部及大台北東側雲量增，偶有局部短暫雨的機率；北台稍轉涼，中南部影響很小。各地區平地氣溫：北部15至21度，中部16至29度，南部16至31度，東部15至30度。明(19)日仍受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨，明晚、下週一(20)晨北方有雲系接近，桃園以北亦偶有零星飄雨的機率；明日北台白天氣溫略升；中南部仍是晴時多雲，日夜溫差大的天氣。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一白天起至週五(24日)南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧。下週三至週五「暖熱如夏」，各地區的最高氣溫將升至32度至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，會升得更高，應注意。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，25日至27日鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，可望為北部帶來一些降雨，但對中南部缺水的壓力，並沒有緩解的能力。