另外，有19.6％的受訪者從經濟景氣去判斷物價上漲與否，排名第二高；也有16.8％的受訪者是用油價、鋼鐵價格等判斷物價，占比排名第三高，第四是有11.4％直接與過去通膨數字相比，第二到第四都屬於專業研究型，第五才是從水電瓦斯、健保費等判斷，占6.7％。

3月調查有94.1％受訪者認為現在物價比一年前要上漲，有88.6％預估未來一年物價仍會比現在更高。

預估一年後的通膨率，最多的是2％到3％之間，占33％，其次是估1％到2％之間的受訪者有32％；估3％到4％之間則有11.8％，逾4％者有7.4％。

國泰金去年9月亦問過同樣問題，當時亦是有88.2％受訪者預估未來一年物價會漲，當時估通膨率逾3％者高達34.3％，其中3％到4％之間有22.2％、逾4％者有12.1％，今年3月兩項比率已有明顯下降，估1％到2％及2％至3％之間者，去年9月各有22.8％與27％，今年都是三成以上，國泰金分析，代表民眾預估2024年之後，通膨問題會趨緩。