外傳美國正試圖阻止宏都拉斯與台灣斷交、轉而與大陸建交的計畫。大陸外交部發言人汪文斌20日質疑，美國有何資格剝奪阻撓其他國家與大陸建交發展關係的權利？（資料照片／翻攝自大陸外交部網站）

外傳美國正試圖阻止宏都拉斯與台灣斷交、轉而與大陸建交的計畫。大陸外交部發言人汪文斌20日主持例行記者會時表示，世界上181個國家與大陸建交，證明是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。他直言，若報導屬實，則美國有何資格剝奪阻撓其他國家與大陸建交發展關係的權利？

路透日前引述消息人士稱，美國在宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）表示希望與陸方建交後，即開始試圖勸說宏都拉斯在與中方正式簽署建交協議前收回決定。

央視新聞客戶端報導，汪文斌表示，世界上181個國家在一個中國原則基礎上，與大陸建交的事實充分證明，與大陸建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。中方歡迎宏都拉斯政府關於發展對陸關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上，與宏都拉斯建立和發展雙邊關係。

汪文斌說，近年來，大陸相繼與巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜等國建立或恢復外交關係，雙邊務實合作積極推進，為有關國家人民帶來巨大福祉。任何主權國家都有權自主選擇發展與別國的外交關係，其他國家無權干涉。如果美國對宏都拉斯外交施壓的報導屬實，這恰恰說明美方有關各國基於主權自行決定外交政策的表態純屬空話。

汪文斌痛批，美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上與大陸建交，有什麼資格來剝奪阻撓其他國家與大陸建交發展關係的權利呢？美國應當摒棄過時的門羅主義思維，切實尊重各國自主決定外交政策的權利，停止干涉有關國家主權事務。