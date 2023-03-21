該局舉例說明，被繼承人甲君遺產稅應納稅額為新台幣200萬元，遺產中有存款300萬元，甲君之繼承人為配偶及其子女乙、丙、丁、戊共5人，只要繼承人其中四人（應繼分合計5分之4）同意申請以甲君之遺留存款300萬元繳納遺產稅，因繼承人過半數且應繼分合計已逾三分之二，稽徵機關於應納遺產稅額200萬元範圍內，可核發遺產稅同意移轉證明書，供繼承人向金融機構辦理存款遺產轉帳繳稅事宜。

該局提醒，納稅義務人取得國稅局核發之同意移轉證明書後，請依限前往金融機構辦理存款轉帳繳納稅款手續。

繼承人間不論如何分割遺產 均不課贈與稅
關鍵轉折近 外銀押寶投資級債
資產世代移轉 壽險7大功能受青睞
#繼承人 #遺產 #存款 #申請 #應繼分