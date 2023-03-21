財政部高雄國稅局表示，當繼承人自有現金不足繳納遺產稅，而被繼承人遺產中有銀行存款時，繼承人可申請用遺產中的存款繳納稅款，若未能取得全體繼承人同意以存款遺產繳納時，可依遺產及贈與稅法第30條第7項規定由繼承人過半數及其應繼分合計過半數之同意，或繼承人之應繼分合計逾三分之二同意提出申請，以免因逾期繳納稅款額外加徵滯納金及利息。