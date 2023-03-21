該局舉例說明，被繼承人甲君遺產稅應納稅額為新台幣200萬元，遺產中有存款300萬元，甲君之繼承人為配偶及其子女乙、丙、丁、戊共5人，只要繼承人其中四人（應繼分合計5分之4）同意申請以甲君之遺留存款300萬元繳納遺產稅，因繼承人過半數且應繼分合計已逾三分之二，稽徵機關於應納遺產稅額200萬元範圍內，可核發遺產稅同意移轉證明書，供繼承人向金融機構辦理存款遺產轉帳繳稅事宜。
該局提醒，納稅義務人取得國稅局核發之同意移轉證明書後，請依限前往金融機構辦理存款轉帳繳納稅款手續。
財政部高雄國稅局表示，當繼承人自有現金不足繳納遺產稅，而被繼承人遺產中有銀行存款時，繼承人可申請用遺產中的存款繳納稅款，若未能取得全體繼承人同意以存款遺產繳納時，可依遺產及贈與稅法第30條第7項規定由繼承人過半數及其應繼分合計過半數之同意，或繼承人之應繼分合計逾三分之二同意提出申請，以免因逾期繳納稅款額外加徵滯納金及利息。
該局舉例說明，被繼承人甲君遺產稅應納稅額為新台幣200萬元，遺產中有存款300萬元，甲君之繼承人為配偶及其子女乙、丙、丁、戊共5人，只要繼承人其中四人（應繼分合計5分之4）同意申請以甲君之遺留存款300萬元繳納遺產稅，因繼承人過半數且應繼分合計已逾三分之二，稽徵機關於應納遺產稅額200萬元範圍內，可核發遺產稅同意移轉證明書，供繼承人向金融機構辦理存款遺產轉帳繳稅事宜。
該局提醒，納稅義務人取得國稅局核發之同意移轉證明書後，請依限前往金融機構辦理存款轉帳繳納稅款手續。
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