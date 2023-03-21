針對民進黨批評國民黨新北市長侯友宜「補習」兩岸論述為「病急亂投醫」、批評前總統馬英九兩岸政策與赴陸行程是「促統」一事，國民黨副發言人呂謦煒怒轟，民進黨明知道自己無能處理兩岸問題，造成如今兩岸互不溝通、敵意螺旋上升造成區域情勢緊張的窘境，卻又不敢面對，對促進兩岸相互理解、推動兩岸交流的個人或團體反倒一昧抹紅，對兩岸政策根本是「諱疾忌醫」，自證無能處理兩岸問題。

呂謦煒表示，民進黨一昧將馬前總統赴陸祭祖與推動兩岸交流的行程抹紅為「促統」、「綏靖」，但民進黨從陳水扁、蔡英文、謝長廷乃至陳菊，上上下下也都曾赴中國大陸訪問。民進黨明明自己過去也曾進行兩岸交流，卻又抨擊其他個人或團體試圖促進兩岸相互理解的作為，真可謂是「諱疾忌醫」，若民進黨持續阻礙各方減緩兩岸緊張情勢的努力，只是變相陷台灣於危險境地，讓台海局勢更加複雜難解，絕非台灣百姓之福，何況馬前總統此行更是為了慎終追遠祭祖盡孝，此一心意更不該被拿來作為政治鬥爭。

呂謦煒指出，侯友宜從2010年擔任新北市副市長以來，在新北市耕耘超過12年，努力讓人民安居樂業、過得更好，其政績新北市民有目共睹，去年九合一選舉中高票擊敗民進黨候選人就是明證。而民進黨執政讓台灣陷入缺蛋、缺水、缺電等宛如第三世界般的危機，治國無半步，呼籲民進黨應先把自己給台灣人民帶來的困境處理好，不要等著別人來擦屁股。

呂謦煒質疑，民進黨雖然讓兩岸官方溝通管道斷絕，但也確知兩岸關係無可迴避，因此仍心不甘情不願的開放兩岸直航航點，總統蔡英文更曾呼籲「台灣願意和北京當局對話，一起尋找促進區域和平可行之道」，如今民進黨中央卻每天批判對岸、抹紅為兩岸交流努力的人，是否陷入精神分裂？還是蔡總統與賴主席在兩岸政策上持續多頭馬車？

呂謦煒呼籲，民進黨應該面對自己讓兩岸局勢陷入兵凶戰危的困境，早日改弦更張、解決問題，而不是鬥臭鬥紅試圖解決問題的人，國際社會也不會在接受民進黨扮演區域的麻煩製造者，人民更不會接受一個只會製造問題、不會解決問題的執政黨。