因疫情延後1年舉行的杭州亞運今年9月23日登場，棒球項目將在紹興進行，此次棒球場內外野全為人工草皮，但不同於天母棒球場，亞運棒球場的草皮較短且密，去年中華棒協派人考察時就有發現場地過硬、彈跳過高的問題，近期賽事技術委員長葉志仙也會再赴杭州與籌委會開會討論，提出修正報告，盼能將場地整理到最安全、完善。

相較於壘球場內野為紅土、外野為人工草皮，棒球場則是內外野皆為人工草皮，22日中華奧會考察團到現場勘查，參觀球員休息室、牛棚、場地，今天紹興當地下雨，但實際踏上球場並未有積水的情形出現，不過仍有一些細節需要修正，像是球員預備區離本壘區域太接近。

原訂亞運要在去年登場，但因為疫情延後1年，去年棒協就曾指派競賽組組長林文明到現場，看過後是主體架構是可以比賽，但是有反應場地過硬、彈跳過高，但因為他不是草地專家，只有建議是可以調整的地方。

棒協與亞棒總持續與籌委會反應需調整的地方，近期賽事技術委員長葉志仙也會再赴杭州與籌委會開會討論，提出修正報告，盼能將場地整理到最安全、完善。

紹興棒壘球運行團隊秘書長周忠表示，當初會決定採用人工草皮是經過綜合考量，像是天氣、維護等，但彈跳速度會比天然草皮快，也因為亞運延期1年，這段時間有開放給當地球隊使用，「去年技術委員來看是符合比賽、亞運標準的，運動員的反饋也都是認可的。」

杭州亞運棒球場球員預備打擊區離本壘區域近。（中華奧會提供）

杭州亞運棒球場場邊球員休息區。（中華奧會提供）