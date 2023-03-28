男星胡鴻達自1997年出道以來出演不少作品，如《大輪迴》、《藍色水玲瓏》等，而後演出八點檔大戲《濟公》、《娘家》、《風水世家》，深受觀眾喜愛。胡鴻達在社群網站慶祝結婚30周年，並曬出當年拍攝的俊俏婚紗照，讓網友驚呼：「男帥女美！」

54歲本土劇男星胡鴻達近日在臉書發文慶祝與妻子的30周年紀念日，他不但感謝太太為家庭的付出，更提到親友們對自己婚姻的評價，許多人都認為他「上輩子燒好香才能娶到好老婆」，胡鴻達自己也認為：「沒錯！因為我姓胡（幸福）！有妳真好！」

此外，胡鴻達更貼出自己24歲拍下婚紗照的幸福畫面，只見他穿著筆挺西裝、梳起油頭的帥氣模樣，迷倒不少粉絲，而他的妻子貌美如花，勻稱的身材相當迷人，兩人還穿起4種不同風格的婚紗，郎才女貌的模樣羨煞眾人。

此文一出，立刻吸引網友留言，祝福這對甜蜜夫妻：「幸福一輩子！」、「周年紀念日快樂！」、「好先生遇見好太太真的好幸福。」、「看到相片滿帥氣的！回憶一下年輕時候才知道我們已經老了。」、「俊男美女，30周年幸福快樂。」、「太太很美麗，祝福您。」、「恭喜喔！30年的珍珠婚。」、「喔！達哥年輕時很英俊。」、「達哥當年是文藝青年！」、「帥哥美女！疼老婆孩子的好男人，力挺老公的好老婆，幸福美滿。」