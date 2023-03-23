近日有愈來愈多個股遭到證交所及櫃買中心列列注意股票，更甚至於更進一步列處置股。據統計，目前共有22檔個股遭列注意股，其中，更有9檔是百元俱樂部，包括世芯-KY及緯穎2檔千金股，還有800元俱樂部的富邦媒， 400元俱樂部的東哥遊艇，300元俱樂部的神準、材料-KY等，以及高力、倍力、系微等都是百元以上。

至於處置股也明顯增加至8檔，百元以上高價股也有巨有科技、亞洲藏壽司、沛亨、先進光等4檔，以及邑錡、銘旺科，還有泰金寶-DR及明輝2檔ADR。