近日有愈來愈多個股遭到證交所及櫃買中心列列注意股票，更甚至於更進一步列處置股。據統計，目前共有22檔個股遭列注意股，其中，更有9檔是百元俱樂部，包括世芯-KY及緯穎2檔千金股，還有800元俱樂部的富邦媒， 400元俱樂部的東哥遊艇，300元俱樂部的神準、材料-KY等，以及高力、倍力、系微等都是百元以上。
至於處置股也明顯增加至8檔，百元以上高價股也有巨有科技、亞洲藏壽司、沛亨、先進光等4檔，以及邑錡、銘旺科，還有泰金寶-DR及明輝2檔ADR。
台股在短短6個交易日內，指數從低點強彈近700點，除中小型股漲翻天外，百元以上高價股族群在獲利成長題材下，獲買盤青睞帶動股價飆漲，有愈來愈多個股遭列注意股及處置股，以今（23）日來算，目前高達30檔，其中，百元以上高價股13檔、占比逾43％。
近日有愈來愈多個股遭到證交所及櫃買中心列列注意股票，更甚至於更進一步列處置股。據統計，目前共有22檔個股遭列注意股，其中，更有9檔是百元俱樂部，包括世芯-KY及緯穎2檔千金股，還有800元俱樂部的富邦媒， 400元俱樂部的東哥遊艇，300元俱樂部的神準、材料-KY等，以及高力、倍力、系微等都是百元以上。
至於處置股也明顯增加至8檔，百元以上高價股也有巨有科技、亞洲藏壽司、沛亨、先進光等4檔，以及邑錡、銘旺科，還有泰金寶-DR及明輝2檔ADR。
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